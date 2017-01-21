أعلنت ميريام فارس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة والدها مساء السبت.

وقالت الصفحة الرسمية للفنانة اللبنانية ميريام فارس: “بحزن كبير ننعى إليكم فقيدنا الحبيب المرحوم أريال إلياس فارس والد الفنانة ميريام فارس بعد صراع مع المرض. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسه غدا الأحد 22 يناير 2017 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة مار أنطونيوس الكبير، كفرشلال. وتقبل التعازى يومى الإثنين والثلاثاء 23 و24 الحالي فى صالون كنيسة سانت ريتا، حرش تابت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. نطلب منكم الصلاة لراحة نفسه”.