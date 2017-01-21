أكد رئيس اتحاد العلماء ، الدكتور ، على أن لا يتمنون ، مشددا على أنها لو فرضت سيخوضونها بقوة وجسارة وصبر راجين إحدى الحسنيين “ أو ”.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لا يتمنى الحرب، ولكن إذا فُرضت عليه الحرب في سبيل ؛ خاضها بقوة وجسارة وصبر، مُوقنا أن له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة”.

 

من جانبهم، علق البعض على تغريدة الدكتور “القرضاوي”، متسائلين باستنكار أن الحرب فرضت منذ احتلال قبل 70 عاما.