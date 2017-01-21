أكد رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي، على أن المسلمين لا يتمنون الحرب، مشددا على أنها لو فرضت سيخوضونها بقوة وجسارة وصبر راجين إحدى الحسنيين “النصر أو الشهادة”.

وقال “القرضاوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” المسلم لا يتمنى الحرب، ولكن إذا فُرضت عليه الحرب في سبيل الله؛ خاضها بقوة وجسارة وصبر، مُوقنا أن له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة”.

المسلم لا يتمنى الحرب، ولكن إذا فُرضت عليه الحرب في سبيل الله؛ خاضها بقوة وجسارة وصبر، مُوقنا أن له إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة. — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) January 21, 2017

من جانبهم، علق البعض على تغريدة الدكتور “القرضاوي”، متسائلين باستنكار أن الحرب فرضت منذ احتلال فلسطين قبل 70 عاما.

@alqaradawy أولم تفرض علينا الحرب فرضا باحتلال فلسطين من ٧٠ سنه — ahmed alhawary (@AlhawaryO) January 21, 2017