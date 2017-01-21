اتساقا مع التقاليد المتبعة فيمن يتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فقد حضر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، بالإضافة لنائبه مايك بينس، قداس الخدمة الوطنية في كاتدرائية واشنطن القومية أو ما يعرف بـ”صلاة السبت”.

ويعتبر القداس من التقاليد الأساسية لتولي الرئيس الأمريكي مقاليد الحكم، حيث يتم إقامة صلاة لجميع الأديان، تعبيرا عن الوحدة والتكاتف بين الشعب الأمريكي بمختلف دياناته.

وفي حضورهم القداس، قد تم تلاوة آيات القرآن الكريم من سورة الحجرات :” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”.