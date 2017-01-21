توقع الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي سيناريوهات “مرعبة” للأزمات التي سيقابلها العالم مع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البرغوثي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, رصدتها “وطن”, “ليستعد العالم للأسوأ: غزو إسرائيلي للبنان، وقصف إسرائيلي للمفاعلات الإيرانية”.

وتابع أن دمشق سيحكمها السفير الروسي، وأن سيكون هناك ابتزاز مالي للخليج حتى يكاد يفلس، وأن يتم منح ليبيا للسيسي، وضم إسرائيل للمستوطنات ثم للضفة، وربما ستكون هناك محاولة للطرد الجماعي للفلسطينيين من فلسطين التاريخية.

وأضاف: “هذا – لا أقلّ – هو ما يحتمل أن يكون تحت حكم الرئيس الأمريكي الجديد. من قالوا إنه لا فرق بينه وبين غيره ضلوا وضللوا الناس”.