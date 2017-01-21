توقع الشاعر الفلسطيني سيناريوهات “مرعبة” للأزمات التي سيقابلها مع تنصيب دونالد رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقال البرغوثي في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”, رصدتها “وطن”, “ليستعد العالم للأسوأ: غزو إسرائيلي للبنان، وقصف إسرائيلي للمفاعلات الإيرانية”.

 

وتابع أن سيحكمها السفير الروسي، وأن سيكون هناك ابتزاز مالي للخليج حتى يكاد يفلس، وأن يتم منح للسيسي، وضم للمستوطنات ثم للضفة، وربما ستكون هناك محاولة للطرد الجماعي للفلسطينيين من التاريخية.

وأضاف: “هذا – لا أقلّ – هو ما يحتمل أن يكون تحت حكم الرئيس الأمريكي الجديد. من قالوا إنه لا فرق بينه وبين غيره ضلوا وضللوا الناس”.