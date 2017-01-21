أعلنت الفنانة المصريّة خبر طلاقها من زوجها الطبيب الروسي “آرتيوم كوشرجيان”، وذلك بعد 3 أشهر الارتباط به، مرجعة أسباب الطلاق إلى “اختلاف الثقافات بينهما والطباع” ما جعل الحياة بينهما صعبة.

وكتبت “كساب” على انستغرام قائلة: “الحمد على ما انا عليه وعلي ماكنت وما سأكون الحمد على كل حال … إن أبغض الحلال عند الطلاق لقد تم انفصالي عن زوجي و اتمنا من ان يعوض علينا بالخير”.

وكان زوج ياسمين كساب الروسي قد أسلم من أجل الزواج بها، ليختار له اسم “عمر” وينقل إقامته إلى ، إلا إنه للأسف لم يستمر الزواج أكثر من ثلاثة شهور.