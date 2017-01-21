أعلنت الفنانة المصريّة ياسمين كساب خبر طلاقها من زوجها الطبيب الروسي “آرتيوم كوشرجيان”، وذلك بعد 3 أشهر الارتباط به، مرجعة أسباب الطلاق إلى “اختلاف الثقافات بينهما والطباع” ما جعل الحياة بينهما صعبة.

وكتبت “كساب” على انستغرام قائلة: “الحمد الله على ما انا عليه وعلي ماكنت وما سأكون الحمد الله على كل حال … إن أبغض الحلال عند الله الطلاق لقد تم انفصالي عن زوجي و اتمنا من الله ان يعوض علينا بالخير”.

وكان زوج ياسمين كساب الروسي قد أسلم من أجل الزواج بها، ليختار له اسم “عمر” وينقل إقامته إلى مصر، إلا إنه للأسف لم يستمر الزواج أكثر من ثلاثة شهور.



