أطلقت وزارة الدفاع الروسية السبت، صواريخ بعيدة المدى من روسيا، استهدفت مواقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وسائل إعلام محلية بينها وكالة “انترفاكس” بالانجليزية، إن “6 صواريخ من طراز توبوليف Tu-22M3 بعيدة المدى، انطلقت من روسيا ودمرت بنجاح مواقع للتنظيم في محافظة دير الزور السورية”.

وأفاد البيان، الذي صدر السبت، بأن “الأهداف شملت مخيمات لقوات التنظيم ومخازن للذخيرة، وتجمعًا للعربات المصفحة”، مشيرا إلى أن “مقاتلات روسية من قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية غربي سوريا، تحققت من نجاح القصف الصاروخي”.

ودخل تنظيم داعش محافظة دير الزور الغنية بآبار النفط والأراضي الزراعية الخصبة، في منتصف 2014، في الوقت الذي يسيطر فيه التنظيم على كافة المناطق التابعة للمحافظة عدا مركز المدينة.