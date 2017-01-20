كشفت وزارة الداخلية المصريّة عن أسباب نقل محمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا، إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

وذكرت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بنقل القيادي الإخواني المتهم محمد مهدى عثمان عاكف، مرشد جماعة الإخوان الأسبق والمودع بمستشفى الأمراض الباطنية التابعة لمستشفيات القصر العيني إلى إحدى المستشفيات بناء على طلب أسرته وفقاً للقواعد القانونية وأودع بغرفة العناية المركزة لتلقى العلاج اللازم لحين امتثاله للشفاء”.

ونُقل مهدي عاكف (88 عامًا) إلى مستشفى القصر العيني، يوم 6 من الشهر الجاري، بسبب تدهور حالته الصحية في السجن.