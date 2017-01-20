يعد دواء “الفياغرا” ذو فعالية مرتفعة، فهو قادر على تحسين عملية الإنتصاب بشكل ملحوظ، علماً أن تناول هذا الدواء يعد آمناً بشكل عام، ولكنه غير مناسب لجميع الرجال، وقد لا يكون فعالاً في بعض الحالات. اذ تعمل الفياغرا على خفض ضغط الدم. وهي غير مناسبة لمن يعانون من مشاكل في القلب او تعرضوا في السابق لذبحة قلبية.

وتبدأ فعالية الفياغرا بعد تناولها بساعة تقريباً وذلك في حال تناولها على معدة فارغة، وتستمر فعالية الفياغرا ما بين 4 الى 6 ساعات تقريباً. أما في حال تناولها بعد وجبة غنية بالدهون، فقد تأخذ وقتاً أطول من ساعة لتبدأ فعاليتها.

محاذير الأدوية

وبحسب تقريرٍ لموقع “صحتي” فالشيء الوحيد الذي يعرفه معظم الناس عن الفياغرا هو أنها يفترض أن لا تستخدم بواسطة الرجال الذين يحصلون على دواء مرضى القلب.

وعندما يتناول الرجل الفياغرا يتعين عليه أن يتجنب كل شيء يساعد على تمدّد الأوعية الدموية. كما ان إدمان الكحوليات والاستلقاء في الشمس يتسببان في حدوث مشكلات صحية.

ولن يسهم تناول الفياغرا في تعرض المرء لسكتة قلبية، ولكن عندما يتم تناولها مع قدر كبير من الكحول، قد تودي إلى الموت.

الرغبة هي الأساس

هناك شائعات خاطئة بأن الفياغرا لا تتسبب فقط في حدوث تدفق أكبر للدم، ولكنها تتسبب أيضا في حدوث رغبة أكبر.

وهرمون التستوستيرون هو القوة الدافعة التي تقف وراء الشهوة، والرجل الذي يمتلك قدرا قليلا من هذا الهرمون أو يفتقر إلى اليه، لن يمتلك أي رغبة سواء استخدم الفياغرا أم لا. وحتى مع الكميات العادية لهرمون التستوستيرون، فلا تمنح الفياغرا الرجل القدرة على الانتصاب فورا.