يمثل البيت الأبيض مقرًا دائمًا للرئيس الأمريكي وأسرته أثناء فترة حكمه، ويوجد به مقرًا للاستخبارات السرية ورئيس الأركان ومكتب السيدة الأولى إضافة إلى المكتب البيضاوي الذي يوجد به الرئيس الأمريكي.

واعتبرت شركة “زيلو” العقارية الأمريكية أن قيمة البيت الأبيض السياسية تتخطى قيمته العقارية بصورة كبيرة، لكنه لو فرض أن هذا المبنى تم طرح للبيع فإن يساوي 397 مليون دولار فقط كما يمكن تأجيره بـ2 مليون دولار.

ويحتوي على 132 غرفة وتصل مساحته إلى 18.7 ألف متر مربع تضم حدائق وملاعب تنس وكرة سلة ومسرح سينمائي، ويمكن استقبال 140 ضيفًا في وقت واحد.