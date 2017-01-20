احرق مجموعة من نشطاء المقاومة الشعبية، مساء الجمعة، على صور الرئيس الامريكي دونالد ترامب عند بوابة جدار الضم والتوسع على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، تزامنا مع خطاب تنصيب الرئيس الامريكي، كرسالة رفض لموقفه حيال نقل السفارة الامريكية من تل ابيب إلى القدس.

وتخلل الفعالية تعليق يافطات حملت صور الرئيس الامريكي، واحتوت على عبارات رافضة للموقف الامريكي الحالي، مما حدا بقوة كبيرة من جيش الاحتلال الى طرد النشطاء المتواجدين من المكان تحت التهديد باستخدام القوة.

واقدم جنود الاحتلال على تمزيق الصور واليافطات وازالتها من المكان.