احرق مجموعة من ، مساء الجمعة، على صور الرئيس الامريكي دونالد عند بوابة جدار الضم والتوسع على المدخل الشمالي لمدينة ، تزامنا مع خطاب تنصيب الرئيس الامريكي، كرسالة رفض لموقفه حيال نقل السفارة الامريكية من إلى .

 

وتخلل الفعالية تعليق يافطات حملت صور الرئيس الامريكي، واحتوت على عبارات رافضة للموقف الامريكي الحالي، مما حدا بقوة كبيرة من جيش الاحتلال الى طرد النشطاء المتواجدين من المكان تحت التهديد باستخدام القوة.

 

واقدم جنود الاحتلال على تمزيق الصور واليافطات وازالتها من المكان.