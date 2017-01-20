انتشر فيديو غريب على “يوتيوب”، لقسّ من جنوب افريقيا يدعى Zendile Andries November زعم أنه قادر على علاج “البثور المهبلية”، من خلال خلع حذائه وإعطائه لسيدة وضعته في منطقة بين الفخذين، من ثمّ وقعت أرضاً.

وبعد ذلك، دخلت المرأة الى الحمام لتخرج صديقتها وتعلن أنها شفيت من البثور بأعجوبة، فارتفعت هتافات المصلين في كنيسة “بلومفونتين”.

وفي وقت لاحق، أوضح القس الذي ادعى ايضاً قدرته على علاج “الايدز”، في حديث مع صحيفة جنوب افريقيا The Times أن المرأة التجأت اليه لأنها تعاني من البثور على المهبل، ما كان يمنعها من إقامة علاقة جنسية مع زوجها.

وتابع قائلاً: “لقد قررت أن أستخدم الحذاء لأن مشكلة المرأة كانت في الأماكن الحساسة من جسمها، أنا أؤمن بالمعجزات والله يستخدم أي وسيلة للشفاء”.