روى شابٌ أردنيّ أبلغ الدفاع المدني عن المبنى الذي انهار في منطقة جبل الجوفة شرق العاصمة عمّان، التفاصيل التي سبقت انهياره بـ 15 دقيقة.

وقال “مؤيد”، وهو مهندس عاطل عن العمل واحد ساكني المنطقة، لـ”جفرا نيوز”، إنه واثناء مروره بالقرب من المبنى المنهار عصر الخميس أشار له عدد من الاطفال الى وجود تشققات في المبنى داعينه الى الاطلاع عليها، ليجد بعد معاينته المبنى تشققات وصدع حوله وهبوط كبير فيه، ما يستدعي اخلاء السكان على الفور.

واشار “مؤيد” الى انه قام على الفور بإبلاغ الدفاع المدني واجلاء السكان، لينهار المبنى بعد ذلك بـ 15 دقيقة، وبعد اجلاء كافة السكان منه ومن المباني المجاورة له.

وأشاد سكان المنطقة بـ”فطنة” الشاب المهندس مؤيد، والتي جنبت الاردن حدوث كارثة انسانية .

هذا وأكد الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط انهيار عمارتين سكنيتين فجر الجمعة في محيط العمارة التي انهارت أمس في جبل الجوفة.

واضاف الرطروط أنه لم يتم التبليغ عن أية اصابات، مبينا أنه تم اخلاء العمارتين أمس وأن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بإغاثة الأسر الجديدة وعددها 11 اسرة وعدد افرادها 100 فرد في شقق فندقية.