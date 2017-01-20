أثارت فنانة هوليوود الأمريكية، ليندسي لوهان، مؤخرًا فضولًا كبيرًا خاصة بين المسلمين، بعد أن ظهرت في مقابلة تلفزيونية قبل أيام قليلة، تحدثت فيها عن شاب سعودي أهداها نسخة من القرآن الكريم، ما دفع البعض للتكهن بأن من تحدثت عنه هو المنتج السعودي محمد التركي.

والمُنتج السعودي هو ابن عبدالعزيز التركي، وهو رجل أعمال، من مواليد 1986، درس الإخراج السينمائي في أكاديمية نيويورك للأفلام، ومقيم في لندن، وأنتج 9 أفلام في 7 سنوات، ويستعد لإنتاج فيلم آخر لم يُحدَّد موعد صدوره بعد، وقد شارك في أفلامه العديد من نجوم العالم منهم: ريتشارد غير وجوليان مور، بحسب موقع “أخبار 24”.



وفي البحث في حساباته الشخصية، تبين وجود صور كثيرة له برفقة نجوم هوليوود، إضافة إلى شخصيات معروفة في عالم الأزياء والموضة، وجاءت من بين الصور الممثلة ليندسي لوهان التي كثرت الأحاديث عن اعتناقها الإسلام مؤخرًا.

وقالت ليندسي في المقابلة التي أجرتها إن صديقها السعودي المُقيم في لندن كان أحد أسباب تعرفها على الإسلام، وهو الذي أهداها نسخة من القرآن الكريم، التي أخدتها معها إلى نيويورك، لافتة إلى أنّ القرآن بمثابة كتاب مفتوح للتعلّم، خاصة أن شخصيتها تميل إلى المعارف الروحية.





