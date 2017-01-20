عثرت فتاة مغربية في إحدى المقابر بمدينة الدار البيضاء على صورة شاب ومعها طلسم سحري فيما يبدو، فنشرت الصورة على “فيسبوك“، وطلبت من أصدقائها مشاركتها للتعرّف على صاحبها.

وكتبت الفتاة تحت الصورة: “لا حول ولا قوة إلا بالله”، ثم قالت إنها ذهبت لزيارة جدها في المقبرة، فوجدت الصورة والطلسم مدفونين مع جثة قط، وقررت أن تنشرها ليصل الأمر إلى صاحبها ويأخذ حذره.

ونجح الأمر فعلًا، حيث تعرّف رواد المواقع على الفنان الشاب أسامة التونسي، وحين بلغه الأمر نشر الصورة على حسابه في “فيسبوك” و”انستغرام”، معلقًا: “عندما ينتشر الجهل.. الله يأخذ الحق”.

ولم تتعرف الفتاة المعنية بسرعة على الفنان الكوميدي لأنه في بداية مشواره الفني، إلا أنه نجل فنان مغربي كوميدي مشهور يلقب بـ”قيدوم” في المغرب، وهو عبدالرحيم التونسي، الشهير بلقب “عبدالرؤوف” نسبة إلى الشخصية الناجحة التي قدّمها على المسرح لسنوات.



