أعلن الفنان اللبناني غسان المولى، انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية إيمي سالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المولى عبر صفحته “فيسبوك”: “أعلن انفصالي عن زوجتي وصديقتي وأمّ أولادي إيمي، الطلاق الشرعي وقع اليوم، وما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب”. كذلك نشر صورة ممزقة لعروسين على “انستغرام” تؤكد الخبر.

بدورها، علّقت إيمي على صفحتها “فيسبوك” عقب انتشار خبر انفصالها بالقول: “أحب أن أشكر الـ412 Missed call اللي جولي خلال ساعتين والـ1293 message”.

وأضافت: “كنت بفضل خبر انفصالي عن أبو أولادي ما يخدش الحجم (الأوفر) ده.. لا احنا أول ناس ولا آخر ناس تنفصل.. ومهما كان إحنا عشرة عشر سنوات نتج عنها ثلاثة صبيان اللي لسه مايعرفوش خبر الانفصال في حين إن الوطن العربي كله عرف وده حاجه مخلياني في غاية الاستياء”.

وطالبت إيمي من متابعيها عدم تناول موضوع انفصالها، موضحة أن الانفصال تم بهدوء وودّ، وأن غسان سيظل والد أبنائها، مضيفة أن الأهم لديهما الآن هو الحفاظ على مصلحة أبنائهما فقط.



