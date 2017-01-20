نشرت الصفحة الرسمية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صورة له وهو يجلس أمام شاشة التلفاز وهو ينتعل حذاء رياضيا ويتابع المباراة بين المنتخب التونسي لكرة القدم ونظيره الجزائري، والتي انتهت بفوز تونس بهدفين مقابل هدف وحيد.

ونشر الاعلامي سمير الوافي وصاحب برنامج “لمن يجرؤ فقط”، تدوينة على فيسبوك جاء فيها ما يلي:“الكومينكسيون تتطلب ذكاء خارقا وحذرا دائما وانتباها لأدق التفاصيل…وفريق الاتصال في رئاسة الجمهورية سوق صورة معبرة وموفقة لرئيس الجمهورية وهو يشاهد الماتش…لكنه لم ينتبه للتفاصيل التي يمكن أن تفلت من ذكاء المشهد…ويلتقطها ذكاء المشاهد…”.

وقال: “ظهر في الصورة ما لم يعطه فريق الرئيس أي أهمية لكنه أصبح الأهم وصار كل المشهد…وهو ذلك الريسبتور الصغير في هامش الصورة تحت التلفزة التي أمام الرئيس…وهو جهاز قرصنة…من نوع star sat 2000 hd…ومصدره التهريب الذي دمر اقتصادنا الوطني ونريد مقاومته…فإذا برئيسنا أول من يستفيد منه في قصر الرئاسة…رغم أن ميزانيته أكثر من 100 مليار يعني لن يقلقه دفع إشتراك وشراء ريسبتور أصلي…واحترام القانون…!”

وتابع: “لكنها عقلية تونسية لم تستثني الرئيس…الذي من المفروض أنه قدوة ومثال لشعبه…خاصة في احترام القانون بتفاصيله…”.

وأضاف: “بصراحة حتى السبادري النايك مشكوك في أصله وفصله…ويبدو أنه مقلد وليس أصلي…واذا كان رب البيت بالطبل ضاربا…فلا تلومن الصغار اذا رقصوا…!”.