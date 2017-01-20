أشارت معلومات تداولتها وسائل الإعلام التركية إلى أن سفاح إسطنبول عبد القادر ماشاريبوف، أكد للشرطة أن ثلاثة من عناصر التنظيم كانوا قد أخذوا منه ابنه حتى لا يشكل عقبة في عملية فراره في الوقت الذي كانت السلطات تبحث عنه في إسطنبول.

وأوضح ماشاريبوف: “عندما كنت في سيليفري (إحدى بلديات إسطنبول)، جاءني ثلاثة من عناصر التنظيم، وقالوا لي إن الجميع يتعقبك في كل مكان، والطفل سيصبح عقبة، سنأخذه، ومن ثم سنعيده لك عندما تغادر إسطنبول”.

وتبعا للتقارير، فإن ماشاريبوف، وخلال التحقيقات غير الرسمية، طالب السلطات التركية بمعلومات عن ابنه، مؤكدا أنه سيبلغهم عن جميع اتصالاته مع “داعش” في حال العثور عليه.