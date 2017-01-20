بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الجمعة برقية تهنئة للرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

وأعرب الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، “عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة” لترمب، حسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية “واس”، و”المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق”.

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة “بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين”، مؤكداً “الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.

في سياق متصل، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة لترامب.

وعبر ولي ولي العهد عن “أصدق التهاني” لترامب، متمنياً له “دوام الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق المزيد من الرقي والتطور”.

بدوره، بعث الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودية برقية تهنئة للرئيس ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة أميركا.

وعبّر ولي العهد عن “أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة” لترامب و”المزيد من الرقي والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق”.