نفذت قوات الأمن السعودي عملية أمنية في منطقة الحرازات شرقي مدينة جدة، صباح السبت، حيث وقع تبادل لإطلاق النار مع مسلحين تحصنوا بأحد المنازل، مما أسفر عن وقوع قتلى في صفوف المسلحين.

وقال مراسل سكاي نيوز إن العملية بدأت بعد اشتباه أحد المواطنين في منزل يأوي عددا من المسلحين، فتحركت قوات الأمن وحاصرته وتم تبادل إطلاق النار قبل السيطرة على الوضع.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر اليوتيوب دخانا يتصاعد من موقع المواجهة. حسب ما نشرت روسيا اليوم.

ولم يصب أحد من المدنيين أو القوات الأمنية في العملية، بينما أفاد شهود عيان بسقوط قتلى في صفوف المسلحين، وفق ما نقل مراسل سكاي نيوز.

وعقب السيطرة على المنزل، قامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة بحثا عن فارين محتملين.