قال محمد عثمان، محامي اللاعب المصريّ محم أبو تريكة، إن “اللاعب موجود حاليا في قطر، ولن يعود إلى مصر قبل 5 فبراير المقبل، فهو مرتبط بعقد عمل مع شبكة قنوات بي إن سبورت، لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية” لكرة القدم، التي انطلقت نسختها الحادية والثلاثين في الجابون يوم 14 يناير الجاري.

ومضى المحامي قائلا: “لا نزال ندرس هذا القرار الغريب، وسنسلك الطريق الذى رسمه القانون بعد الإطلاع على قرار المحكمة، وذلك بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية.. نثق في سلامة موقف أبو تريكة القانوني وقضاء محكمة النقض (أعلى هيئة للطعون بمصر)”.

وردا على سؤال بشأن موقف اللاعب من العودة إلى مصر، أجاب عثمان: “القرار لم يمر عليه سوى قليل، ولا زلنا نتناقش أنا وهو، ولم نتخذ قرارا نهائيا بشأنه بعد”.

وعن رأيه في قرار المحكمة، اعتبر أنه “قرار باطل شكلا وموضوعا؛ فهو مخالف للقانون، حيث لم يصدر بحق أبو تريكة أية أحكام جنائية، ولم تجر معه تحقيقات قضائية، ولم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه وهو ما يخالف نص الدستور”.

وموضحا، تابع المحامي أن “التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ، الذى صدر بناء عليه قرار الإدراج، يستند فقط إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى.. ورغم صدور حكم واجب النفاذ من القضاء الإداري باستمرار تنفيذ الحكم (الخاص بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة بدعوى تمويله لجماعة الإخوان المسلمين) إلا أن اللجنة لم تلتزم بحكم القضاء”.

ومنذ إدراج أبو تريكة على قائمة الإرهاب والجدل يتصاعد في مصر بين غالبية، حتى بين أنصار السيسي، ترى القرار ظالما بحق لاعب ملتزم كثيرا ما أدخل السعادة على قلوب المصريين، حتى بات ملقبا بـ”أمير القلوب” و”تاجر السعادة”، وبين مؤيدين للقرار باعتباره جزاء لما يقولون إنه موقف داعم من أبو تريكة لجماعة الإخوان، التي أطاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، بمرسي، المنتمي إليها، في 3 يوليو2013.