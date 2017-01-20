منع موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قناة آر تي الناطقة باللغة الإنجليزية -المنبر الإعلامي المدعوم من الكرملين والمعروف باسم “روسيا اليوم”- من نشر الفيديوهات والصور والمقالات الإخبارية حتى انقضاء يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن الحظر صدر بعد شكوى حقوق طبع ونشر حول بث حي لمحتوى فيديو مؤتمر صحفي للرئيس باراك أوباما على صفحة القناة بالفيسبوك يوم الأربعاء.

ووفقا لفيسبوك، فإن التعطيل المؤقت للقناة لمدة 72 ساعة -حتى الساعة 7.25 مساء السبت بتوقيت غرينتش- لا علاقة له بمراسم التنصيب ليلة الجمعة.

من جانبه قال موقع آر تي على الإنترنت إنه كان يستخدم بثا حيا قانونيا من وكالة أسوشيتد برس، ومُنع بعد شكوى في غير محلها أو غير مقصودة من “كورنت تايم تي في” (Current Time TV )، وهو برنامج إخباري باللغة الروسية يديره جزئيا راديو أوروبا الحرة (Radio Free Europe) المؤسسة الإذاعية الممولة من الحكومة الأميركية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيسبوك سيعلق بين حين وآخر الحسابات التي تنتهك حقوق الطبع والنشر، بالرغم من قلة الأمثلة على حدوث هذا الأمر مع وكالات الأنباء.

وأضافت أنه بالرغم من أن الحادث قد يتبين أنه خطأ، فقد تكون له تداعيات لأنه يأتي في خضم العلاقات المتوترة بين روسيا والإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.

من جانبها هددت الهيئة الروسية المنظمة للاتصالات (Roskomnadzor) بالانتقام من وكالات الأنباء الأميركية.