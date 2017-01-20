قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الفنان هاني شاكر، وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديراً لمسيرته الثقافية والفنية الملتزمة في خدمة الثقافة العربية وفي القلب منها فلسطين، مستحقاً بذلك لقب “أمير الغناء العربي”.

من جهته، شكر هاني الرئيس الفلسطيني على هذه اللفتة الكريمة والكبيرة، وتمنى لأبو مازن موفور الصحة والسلامة، وللشعب الفلسطيني تحقيق أمانيه بالحرية والاستقلال.

وعقب ذلك شارك عدد من الفنانين الفلسطينيين في الاحتفاء بزيارة هاني لـ رام الله، ومنهم المطرب محمد عساف نجم آراب أيدول.