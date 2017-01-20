ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نائب ، يائير غولان التقى في بروكسل على هامش مؤتمر لحلف الناتو.

 

وأضافت الصحيفة أن غولان أجرى محادثات مع رئيس هيئة الأركان التركي، خلوص أكار.

 

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انعقاد الاجتماع مع المسؤولين العرب لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل حول محتواها.

 

وشارك بالاجتماع، حسب الصحيفة الإسرائيلية، رؤساء أركان مصر والأردن والجزائر ولبنان والبحرين والكويت والمغرب وتونس وغيرها.

 

وتناول الذي شارك فيه العرب من بين أمور عدة، .