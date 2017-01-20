هاجم الفنان الكوميدي الأردني “نيكولاس خوري”، رجلاً ظهر في مقطع فيديو، وهو يقوم بحرق كلب وهي على قيد الحياة.

وكتب “خوري” على حسابه في “فيسبوك”: “مش قادر أفهم كيف ممكن تحرقوا كائن بهاي اللطافة أو تقتلوه أو تسمموه أو تعذبوه!!! عمركم ما رح تفهموا روعة هالمخلوق الا لما تربوا واحد!!!”.

وأضاف: “بتستغرب لما أمريكا و(إسرائيل) وروسيا بحرقونا بالصواريخ عشان احنا ضعاف؟! طب محنا منعمل نفس الشي منحرق بسس وكلاب ومنقتلهم بس لانهم ضعاف!!”.

وتابع الفنان الاردنيّ: “الانسان أقذر مخلوق على وجه الأرض!!!! والي بستقوي عالضعيف هو الاكثر قذارة!!!!”

وختم تدوينته بملاحظة: “الي متوقع الحكومة تحاسب الي حرق الكلب، ما تنسا انه الحكومة قبل اكم يوم سممت ٨٠٠ كلب بلا رحمة!!! شعب يستحق هيك حكومة!الا من رحم ربي”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لمواطن أردني لحظة اشعال النار بكلب حي، ما أثار موجة غضب كبيرة، مطالبين بمحاسبته على هذا التصرف غير الإنساني.