عرضت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيفي ليفني، بعد عصر اليوم على حسابها الشخصي في “تويتر” صورة لها مع مدير المخابرات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل.

ونوّهت ليفني في تغريدتها إلى أنها والفيصل شاركا في لقاء جمع أيضا وزير خارجية الأردن ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني.

يشار إلى أن الفيصل التقى العديد من المسؤولين الإسرائيليين، من بينهم مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجنرال يعكوف عامي درور، ووكيل وزارة الخاجية دوري غولد.