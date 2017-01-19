قال موقع “يمن برس” إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تزداد قتامة، خاصة في ظل تحركات الرياض الأخيرة التي أشعلت الغضب في الدوائر السياسية بالقاهرة، لا سيما وأن تعتبر ضربات قاتلة إلى رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الموقع اليمني في نسخته الإنجليزية في تقرير ترجمته “وطن” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف التقى عدد من كبار المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال زيارته إلى تركيا، مضيفا أن نايف وعد مسؤولين من جماعة الإخوان بمساعدتهم في ذكرى ثورة 25 يناير في مصر، وقد أغضب هذا السلطات المصرية وتم استدعاء السفير السعودي في القاهرة بوزارة الخارجية المصرية لشرح سبب اللقاء بين محمد بن نايف وعدد من كبار المسؤولين من جماعة الإخوان.
وذكر الموقع أنه في 29 سبتمبر الماضي، التقى محمد بن نايف مع مسؤولين من جماعة الإخوان وعدد من المسؤولين الذين يفرون من القضاء، أبرزهم محمود حسين، وعمر الدرج وأشرف بدر الدين.
وقال ابن نايف خلال اجتماع مع قادة الإخوان إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سوف يساعد الإخوان في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، ولهذا كان من المتعمد أن الملك سلمان رفض لقاء عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي مؤخرا.
وكان أعلن الأمير السعودي محمد بن سلمان أن الملك سلمان سيلتقي السيسي بشرطين، أن يتم عزل وزير الخارجية المصري سامح شكري بسبب معارضته لسياسات المملكة العربية السعودية ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
- “يمن برس”: علاقات السعودية ومصر تتأزم.. ولقاء محمد بن نايف مع قيادات إخوانية أشعل الغضب - 19 يناير، 2017
- المونيتور: قضية “تيران وصنافير”.. لعبة سياسية فشل السيسي فيها وثمنها قادم - 19 يناير، 2017
- “أويل برايس”: هل يمكن لآل سعود البقاء على قيد الحياة وبرميل النفط 60 دولارا ؟! - 19 يناير، 2017
- فورين آفيرز: المنوفية.. مصنع السياسيين والحكام الديكتاتوريين في مصر - 19 يناير، 2017
- “فويس أوف أمريكا” يهاجم السعودية: وهابية آل سعود تنخر في جسد إندونيسيا - 18 يناير، 2017
- نيوزويك: هكذا سيكون شكل أول يوم بعد دخول ترامب إلى البيت الابيض ؟! - 18 يناير، 2017
- “أسوشيتد برس”: كبار السن.. الضحايا المنسيون في حرب سوريا هكذا يعيشون في “دار السعادة” - 18 يناير، 2017
- أفريكا بيزنس: فجر جديد يشرق في تونس بعد خلع الحكومة الاستبدادية.. هذه ملامحه - 18 يناير، 2017
- “المونيتور”: عون يعيد لبنان إلى حضن السعودية مرة أخرى ويده لا تزال مع حزب الله.. “ما لنا بركة غير الرياض” - 18 يناير، 2017
- نظام السيسي يستعطف آل سعود خشية غضبهم بعد حكم تيران وصنافير - 18 يناير، 2017
تعليقات الموقع :