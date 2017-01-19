قال موقع “يمن برس” إن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تزداد قتامة، خاصة في ظل تحركات الرياض الأخيرة التي أشعلت الغضب في الدوائر السياسية بالقاهرة، لا سيما وأن تعتبر ضربات قاتلة إلى رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الموقع اليمني في نسخته الإنجليزية في تقرير ترجمته “وطن” أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف التقى عدد من كبار المسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين في مصر خلال زيارته إلى تركيا، مضيفا أن نايف وعد مسؤولين من جماعة الإخوان بمساعدتهم في ذكرى ثورة 25 يناير في مصر، وقد أغضب هذا السلطات المصرية وتم استدعاء السفير السعودي في القاهرة بوزارة الخارجية المصرية لشرح سبب اللقاء بين محمد بن نايف وعدد من كبار المسؤولين من جماعة الإخوان.

وذكر الموقع أنه في 29 سبتمبر الماضي، التقى محمد بن نايف مع مسؤولين من جماعة الإخوان وعدد من المسؤولين الذين يفرون من القضاء، أبرزهم محمود حسين، وعمر الدرج وأشرف بدر الدين.

وقال ابن نايف خلال اجتماع مع قادة الإخوان إن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سوف يساعد الإخوان في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، ولهذا كان من المتعمد أن الملك سلمان رفض لقاء عبد الفتاح السيسي في أبو ظبي مؤخرا.

وكان أعلن الأمير السعودي محمد بن سلمان أن الملك سلمان سيلتقي السيسي بشرطين، أن يتم عزل وزير الخارجية المصري سامح شكري بسبب معارضته لسياسات المملكة العربية السعودية ونقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.