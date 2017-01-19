تداول رواد موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو للنائب الجزائري الطاهر ميسوم، يوجه فيه كلمة لمسؤولي الدولة ، مذكرا إياهم بأنهم لن يأخذوا معهم سوى والعطر والبخور الرخيص إلى .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه ” الطاهر”، خلال كلمته  في جلسة مناقشة لعام 2017 رسالة للمسؤولين في الدولة، قال فيها: “اسرقوا كما تشاؤون.. في النهاية لن تأخذوا معكم إلى قبوركم سوى هذا الكفن، وبعض العطر الرخيص لغسلكم لأن أغلى منكم”.

 