تداول رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للنائب الجزائري الطاهر ميسوم، يوجه فيه كلمة لمسؤولي الدولة الفاسدين، مذكرا إياهم بأنهم لن يأخذوا معهم سوى الكفن والعطر والبخور الرخيص إلى القبر.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد وجه ” الطاهر”، خلال كلمته في جلسة مناقشة قانون المالية لعام 2017 رسالة للمسؤولين في الدولة، قال فيها: “اسرقوا كما تشاؤون.. في النهاية لن تأخذوا معكم إلى قبوركم سوى هذا الكفن، وبعض العطر الرخيص لغسلكم لأن العطر الباريسي أغلى منكم”.