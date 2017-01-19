أثناء تقديمها حلقة من برنامجها “الستات ميعرفوش يكذبوا”، أجهشت المذيعة مفيدة شيحة بالبكاء على الهواء، بسبب موضوع الحلقة الذي كان يتمحور حول هجرة الآباء لأبنائهم وبعض الأسر التي تكون فيها الأم هي “الأب والأم” في نفس الوقت في ظلِّ غياب الوالد، وبعده عن أبنائه وعدم سؤاله عنهم.

ولا يعرِف الكثيرون أنَّ مفيدة هي الأخرى تمرُّ بهذه التجربة مع ابنتها الوحيدة “منة”، فهي مطلَّقة منذُ وقتٍ طويلٍ وتربي ابنتها بمفردها، ولذلك لم تتمالك دموعها.

وقالت مفيدة: “أنا عايزة أقول حاجة بما أني ست عشت في هذه التجربة، عايزة أقول لكل بنت عدت بالتجربة دي أنا فخورة بيكوا جدا ونفسي أشوفكوا عرايس”.