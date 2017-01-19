شنَّ المحامي الدولي المصري محمود رفعت، هجوما شديدا على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح ، وذلك على إثر إدراج لاعب والنادي الأهلي السابق على قائمة ، معتبرا أن السيسي هو المجرم الحقيقي الذي أشاع .

 

وقال “رفعت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” #ابو_تريكة_مش_مجرم فالمجرم الحقيقي هو #السيسي الذي اشاع # في # ليحكم و #الدمار في #سيناء ليستمر ويبيع ارض # ليقبض هو وعصابته”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” رفع #أبو_تريكة اسم #مصر والعرب وهو خير سفير يجله أجمع.. جعلوه إرهابي كونه لم يدفع للعسكر المجرم ولم يرقص لـ # مثل #باسم_يوسف”.