شنَّ المحامي الدولي المصري محمود رفعت، هجوما شديدا على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك على إثر إدراج لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب، معتبرا أن السيسي هو المجرم الحقيقي الذي أشاع الإرهاب.

وقال “رفعت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #ابو_تريكة_مش_مجرم فالمجرم الحقيقي هو #السيسي الذي اشاع #الارهاب في #مصر ليحكم و #الدمار في #سيناء ليستمر ويبيع ارض #مصر ليقبض هو وعصابته”.

وأضاف في تغريدة أخرى: ” رفع #أبو_تريكة اسم #مصر والعرب وهو خير سفير يجله العالم أجمع.. جعلوه إرهابي كونه لم يدفع للعسكر المجرم ولم يرقص لـ #الإمارات مثل #باسم_يوسف”.