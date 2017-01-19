بين من أعلن نيته حضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، وبين من اختار مقاطعة الاحتفال، ابتكر آخرون طريقة لجعل حضورهم تنصيب الرئيس أكثر تميزا.

توزيع 4200 لفة حشيش مجانا فكرة يعتزم تنفيذها ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق تعاطي الماريوانا يوم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

الخطوة يريد من خلالها تجمع “حملة القنب”، التوعية بحقوق مدخني الماريوانا، ولتجديد المطالبة برفع حظرها في باقي الولايات الأميركية.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن المجموعة كانت وراء إقرار قانون يسمح بتعاطي الحشيش في العاصمة واشنطن سنة 2015، وكان اعضاؤها يطمحون إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في ظل حكم الرئيس بارك أوباما، غير أنهم “لم يحققوا ما كانون يحلمون به”.

من دوافع تنظيم الحملة أيضا، الاحتجاج على تصريحات “جيف سيشنز”، أحد المقربين من دونالد ترامب المرشح لمنصب المدعي العام، الذي صرح في وقت سابق بأن “الناس الجيدون لا يدخنون الماريوانا”.

وقال آدم إيدنغر زعيم “حملة القنب” لصحيفة واشنطن بوست إن “هذه الحملة لم تكن لتحدث لولا تصريحات جيف سيشنز.. سنقوم بتوزيع لفات الماريوانا على الحاضرين وليسوا مجبرين على تدخينها في المكان ذاته”.

واختار التجمع توزيع 4200 سيجارة حشيش، إشارة للرقم “420”، رمز استهلاك الماريوانا.