كلّف مدير إدارة مجموعة “ورجعت البسمة سوريا العالية” بالفرع الرئيس سوريا_دمشق الفنّان آدم، الفنّانة الجزائرية و خريجة ستار أكاديمي الشّابة “سهيلة بن لشهب” بمنصب مدير عام للمجموعة في الجزائر، في حين أبدت الفنّانة موافقتها على استلام المنصب.

وجاء في بيان عن المجموعة أنّ المدير العام لإدارة مجموعة “ورجعت البسمة سوريا العالية” الفرع الرئيس “سوريا_دمشق” الفنّان آدم، “يتشرّف بتكليف سهيلة بن لشهب بمنصب مدير عام المجموعة في الجمهورية العربية الجزائرية، وذلك بعد إطلاع كامل على أهداف المجموعة الإنسانية والفنية والثقافية من قبل سهيلة بن لشهب وقامت بالموافقة الكريمة على استلام المنصب”.

من جانبها ردّت سهيلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”: ” الشرف ليا شكرا على الثقة ويارب نكون قدها”.

الشرف ليا شكرا على الثقة ويارب نكون قدها 🌹🌹 #souhilabenlachhab #dance pic.twitter.com/QtikOzMf6K — Souhila Ben Lachhab (@SuhilaBnLachhab) January 19, 2017

يشار إلى أن مجموعة “ورجعت البسمة سوريا العالية” تضم إليها جميع الفنانين السوريين الموالين للنظام السوري، وعلى رأسهم الفنانة ميادة الحناوي ودوريد لحام وسولاف فواخرجي.