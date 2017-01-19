كلّف مدير إدارة مجموعة “ورجعت البسمة العالية” بالفرع الرئيس _دمشق الفنّان آدم، الفنّانة الجزائرية و خريجة الشّابة “سهيلة بن لشهب” بمنصب مدير عام للمجموعة في ، في حين أبدت الفنّانة موافقتها على استلام المنصب.

 

وجاء في بيان عن المجموعة أنّ المدير العام لإدارة مجموعة “ورجعت البسمة سوريا العالية” الفرع الرئيس “سوريا_دمشق” الفنّان آدم، “يتشرّف بتكليف سهيلة بن لشهب بمنصب مدير عام المجموعة في الجمهورية العربية الجزائرية، وذلك بعد إطلاع كامل على أهداف المجموعة الإنسانية والفنية والثقافية من قبل سهيلة بن لشهب وقامت بالموافقة الكريمة على استلام المنصب”.

 

من جانبها ردّت سهيلة في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر”” رصدتها “وطن”: ” الشرف ليا شكرا على ويارب نكون قدها”.

 

يشار إلى أن مجموعة “ورجعت البسمة سوريا العالية” تضم إليها جميع الفنانين السوريين الموالين للنظام السوري، وعلى رأسهم الفنانة ودوريد لحام وسولاف فواخرجي.