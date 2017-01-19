زعم قس من جنوب إفريقيا أنه استطاع أن يشفي سيدة من “البثور المهبلية” أو vaginal warts بواسطة الصلاة وحذائه.

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية فيديو أظهر القس ويدعىZendile Andries November وهو يسأل سيدة في رعيته عن البثور المهبلية التي تعاني منها.

بعد ذلك، قام هذا القس، الذي يدّعي أيضاً أنه قادر على علاج الإيدز من خلال الصلاة، بخلع حذائه وإعطائه للسيدة التي وضعته في منطقة بين الفخذين، من ثمّ وقعت أرضاً. كما واضح في الفيديو..

ويذكر أنه بعد ذلك، دخلت المرأة الى الحمام لتخرج صديقتها وتعلن أنها شفيت من البثور بأعجوبة، فارتفعت هتافات المصلين في كنيسة بلومفونتين.

وفي وقت لاحق، أوضح القس في حديث مع صحيفة جنوب افريقيا The Times أن المرأة التجأت اليه لأنها تعاني من البثور على المهبل، ما كان يمنعها من إقامة علاقة جنسية مع زوجها.

وتابع قائلاً: “لقد قررت أن أستخدم الحذاء لأن مشكلة المرأة كانت في الأماكن الحساسة من جسمها، أنا أؤمن بالمعجزات والله يستخدم أي وسيلة للشفاء”.