شنَّ الداعية السعودي الشهير الدكتور عوض القرني هجوما شديدا على الليبراليين العرب، معتبرا أن “إبليس يضحك ويقهقه” من فتاويهم.

وقال “القرني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على تصريح للكاتب السعودي الليبرالي، محمد المهنا أبا الخيل”، اعتبر فيها أن الصيام عن الماء مضر: ” #فتاوى_ليبرالية عندما يصبح الليبرالي مفتياً سترى ما لا يخطر على خيالك ولن تمر به أوهامك وسيقهقه منه إبليس فرحاً أن بلغ بالإنسان هذا المبلغ”.