شنَّ الداعية السعودي الشهير الدكتور هجوما شديدا على ، معتبرا أن “ يضحك ويقهقه” من فتاويهم.

 

وقال “القرني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” تعليقا على تصريح للكاتب السعودي ، محمد المهنا أبا الخيل”، اعتبر فيها أن عن الماء مضر: ” #فتاوى_ليبرالية عندما يصبح مفتياً سترى ما لا يخطر على خيالك ولن تمر به أوهامك وسيقهقه منه إبليس فرحاً أن بلغ بالإنسان هذا المبلغ”.

 