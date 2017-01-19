تداول ناشطون مصريون مقطع فيديو مؤثر لرجل وهو يصرخ بأعلى صوته “أنا جوعان” وسط تجمع للمواطنين الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأطلعت عليه “وطن” مسن وهو يصرخ “أنا جوعان” بينما حاول البعض تهدئته الا أن جموع المواطنين فشلوا في ذلك في حين حاول البعض انقاذه بعد ان اغمي عليه من شده الصراخ.

وتعاني من أزمة اقتصادية تسببت في غلاء الاسعار وارتفاع البطالة بالشارع المصري وسط صمت مروع من الحكومة التي يقودها شريف إسماعيل الامر الذي يهدد بانفجار الشارع في وجه النظام ورئيسه عبد الفتاح نهاية المطاف.

 

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأطلعت عليه “وطن” مسن وهو يصرخ “أنا جوعان” بينما حاول البعض تهدئته الا أن جموع المواطنين فشلوا في ذلك في حين حاول البعض انقاذه بعد ان اغمي عليه من شده الصراخ.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت في غلاء الاسعار وارتفاع البطالة بالشارع المصري وسط صمت مروع من الحكومة التي يقودها شريف إسماعيل الامر الذي يهدد بانفجار الشارع في وجه النظام ورئيسه نهاية المطاف.

 

 