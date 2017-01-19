تداول ناشطون مصريون مقطع فيديو مؤثر لرجل مسن وهو يصرخ بأعلى صوته “أنا جوعان” وسط تجمع للمواطنين الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأطلعت عليه “وطن” مسن وهو يصرخ “أنا جوعان” بينما حاول البعض تهدئته الا أن جموع المواطنين فشلوا في ذلك في حين حاول البعض انقاذه بعد ان اغمي عليه من شده الصراخ.

#ارهابكم_مش_هيكسرنا

فى #مصر وفى محافظة السويس

يخرج علينا من يصرخ فى الشارع ويقول انا جعان

والناس تبكى

لكن مفيش غير اننا نصور بعض واحنا بنموت pic.twitter.com/C6XMb2eOLO — هشام اخر حاجة (@sshames20042) January 19, 2017

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت في غلاء الاسعار وارتفاع البطالة بالشارع المصري وسط صمت مروع من الحكومة التي يقودها شريف إسماعيل الامر الذي يهدد بانفجار الشارع في وجه النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي نهاية المطاف.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وأطلعت عليه “وطن” مسن وهو يصرخ “أنا جوعان” بينما حاول البعض تهدئته الا أن جموع المواطنين فشلوا في ذلك في حين حاول البعض انقاذه بعد ان اغمي عليه من شده الصراخ.

#ارهابكم_مش_هيكسرنا

فى #مصر وفى محافظة السويس

يخرج علينا من يصرخ فى الشارع ويقول انا جعان

والناس تبكى

لكن مفيش غير اننا نصور بعض واحنا بنموت pic.twitter.com/C6XMb2eOLO — هشام اخر حاجة (@sshames20042) January 19, 2017

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت في غلاء الاسعار وارتفاع البطالة بالشارع المصري وسط صمت مروع من الحكومة التي يقودها شريف إسماعيل الامر الذي يهدد بانفجار الشارع في وجه النظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي نهاية المطاف.