نشرت قناة CNN تقريرا حول من سيرث السلطة في حال مقتل دونالد ترامب أثناء تنصيبه يوم الجمعة.

وضع المراسل، براين تود، سيناريو في حال اغتيال ليس فقط الرئيس المنتخب، بل ونائب الرئيس وكبار المسؤولين في الكونغرس.

وتذكر قناة CNN أنه وفقا لدستور الولايات المتحدة، ، إذا قتل الرئيس ونائب الرئيس أو كانا عاجزين على إدارة البلاد، فسيحل محلهما رئيس مجلس النواب والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ. وإذا حصل لهم شيئا فإن الوزراء يقومون بواجباتهم، بدءا من وزير الخارجية.

وفي حال مقتل الرئيس أثناء التنصيب في 20 يناير/ كانون الثاني فإن الوضع أكثر تعقيدا. قبل ظهر يوم التنصيب، وزراء باراك أوباما يتركون السلطة، بمن فيهم وزير الخارجية جون كيري. لكن المرشح لهذا المنصب من قبل ترامب — ريكس تيلرسون — ومجلس الشيوخ لم يعط موافقته حتى الآن عليه.

لذلك، في فترة ما بعد الظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني سيتولى مهام وزير الخارجية، وكيل وزير الخارجية للشؤون السياسية وممثل إدارة أوباما، توم شانون، بشكل مؤقت.

بالإضافة إلى ذلك، في حال عدم وجود أي أحد، يمكن أن يقوم بمهام رئيس الولايات المتحدة ما يسمى بالخليفة الذي يتم اختياره، وعادة، يكون أحد من الوزراء. هو لا يحضر مراسم التنصيب ويكون تحت الحراسة في مكان بعيد، ولا يتم الإفصاح عن اسمه.

والخليفة أيضا ليس من فريق ترامب — حتى الآن مجلس الشيوخ لم يوافق على أحد من فريق ترامب. لذلك سوف يكون من إدارة أوباما، بحسب CNN.

أما المحلل السياسي، جون فورتي، فقال للقناة: “أثناء التنصيب سيكون هناك خطان للتوارث، الأول — إدارة أوباما، التي لا تزال في السلطة، والثاني لا يظهر حتى يتم تنصيب دونالد ترامب، ويوافق مجلس الشيوخ على تعيينه”.

وأثار تقرير CNN غضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب الرواد تعليقات تعرب عن الغضب على “يوتيوب” وانتقدوا القناة على “فيسبوك” و”تويتر”.

Last night PBS shows Lincoln assassination doc. Tonight on CNN: What happens if Trump and appointees suddenly die on Friday for some reason? — Trent Collicutt (@tcollicutt) January 19, 2017

وكتب أحد المستخدمين: “على ما يبدو، CNN تعتبر أن هذا أمر عادي — دعم محاولة اغتيال الرئيس المنتخب ترامب علنا لتحافظ على إدارة أوباما في السلطة”.

So apparently CNN thinks it's okay to openly advocate for the assassination of Pres Elect Trump to keep the Obama administration in power. — Mateo (@mateoqme) January 19, 2017

وكتبت Gwen: “اغتيال الرئيس ترامب؟ لماذا أنا لم أتفاجأ؟”.