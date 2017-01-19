ضبطت مباحث الآداب بمحافظة الجيزة المصرية إحدى أكبر شبكات الدعارة لممارسة الرذيلة مع خليجيين مقابل مبالغ مالية تقودها قوادة تدعي “توتة” وبرفقتها 3 ساقطات فتمت إحالتهن إلى نيابة الدقي برئاسة المستشار عبد الله المهدي والذي أمر بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وردت معلومات إلى العميد محمود هويدي مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بقيام قوادة بتسهيل دعارة عدد من الساقطات بعد استقطاب الأثرياء الخليجيين من راغبي المتعة الحرام مقابل مبالغ مالية وفور إبلاغ اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط تلك القوادة وشبكتها.

تم استئذان النيابة العامة وتحركت قوة أمنية على رأسها الرائد أحمد لاشين الضابط بإدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة مستهدفة الشقة التي توصلت التحريات إلى تواجد القوادة وفتياتها بداخلها بمنطقة الدقي ونجح في ضبط المتهمة الرئيسية الشهيرة ب “توتة” وكان برفقتها كل من بوسي وانجي وشمس تم ضبطهن أثناء ممارسة الرذيلة مع 4 خليجيين كما تم ضبط هواتفهن المحمولة التي تحتوي علي محادثات واتفاقات جنسية وصور خليعة . حسب ما ذكر موقع صدى البلد المصري.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث إلى أن المتهمة الرئيسية تقوم بممارسة الدعارة كما تقوم بتسهيلها للمتهمات الثلاث الأخريات مقابل مبلغ 2000 جنيه لكل منهن فتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبسهن بتهمتي تسهيل وممارسة الدعارة .

وصرحت مصادر أمنية أن مكافحة جرائم الأداب بالجيزة تواصل مطاردة شبكات الدعارة وقواديها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمكافحة الجرائم المخلة بالأداب العامة حفاظا علي تقاليد المجتمع .