ابتكر مخترع ألماني سروالا لمواجهة التحرش الجنسي في بلده، وكان إقبال الألمان على السروال واسعا، إذ نفذ كليا من الأسواق مباشرة بعد بدء تسويقه.

السروال الأول من نوعه على مستوى العالم، مزود بقفل ونظام تحذير يشتغل اوتوماتيكيا إذا تعرضت المرأة إلى محاولة اغتصاب.

ويتيح القفل الموجود في أعلى السروال القصير منع انتزاعه، وإذا حاول المغتصب ذلك باستخدام العنف، يشتغل نظام تحذير أو منبه لإعلان حالة الخطر.

واختارت الشركة الموزعة للمنتوج عبارة “لا يمر يوم بدون أخبار عن الاعتداءات الجنسية”، عنوانا لمنتوجها، أما سعره فيقدر بـ 100 يورو.

ومباشرة بعد طرح سروال مكافحة التحرش الجنسي في الأسواق الألمانية، تلقت الشركة ردود فعل إيجابية، ورسائل غضب من طرف الجمعيات الناشطة في مجال حقوق المرأة، اعتبرت أن المنتوج الجديد، “تقييد لحرية المرأة” وبأنه أتى لتكريس مفهوم “العفة”.

الابتكار الجديد طرح لأول مرة سنة 2013 في الولايات المتحدة الأميركية، وقوبل بانتقادات من الجمعيات النسوية، التي قالت إن “التركيز يجب أن ينصب على الرجال، يجب منعهم من ارتكاب جرائم الاغتصاب، عوض تقييد حرية المرأة”، حسب ما ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية.

وذكّرت الصحيفة البريطانية بتزايد الاعتداءات التي تعرضت لها النساء الألمانيات منذ سنة 2015، ولعل أبرزها أحداث “كلونيا” في ليلة رأس السنة.