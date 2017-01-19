في إطار الحملة التي يتعرض لها من قبل شخصيات إيرانية من بينها الملحق الثقافي الإيراني بالجزائر أمير موسوي، أطلق ناشطون عرب حملة مناصرة للباحث الحقوقي الجزائري أنور مالك بعد الحملات التي استهدفته شخصياً.

وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاغا بعنوان: “#انور_مالك_شريف_مش_عميل”، استنكروا من خلاله الحملات المرتبطة بالمخابرات الإيرانية التي تهدف للنيل من أنور مالك والتشكيك بوطنيته .

#انور_مالك_شريف_مش_عميل ونعم الوجه يا انور مالك. مهما تكلم اذناب الفرس لن يغيرو قناعاتنا في شخصك الشريف — الأمبراطور # حلب (@al_ambrator2) January 19, 2017

أنور مالك رجل مسلم عربي جزائري شريف ونزية ولكن نحنُ في زمن يخون فيه الامين ويؤتمن فيه الخائن …..

#انور_مالك_شريف_مش_عميل — فــايز الشمـــري🇸🇦 (@hail99993) January 19, 2017

#انور_مالك_شريف_مش_عميل أنور على أحد الثغور ويُجاهد

ويجب علينا الدعاء له بالسداد والتوفيق لإنه أوجع العملاء والمعممين بارك الله بمسعاك. — ناجي #حلب (@naje210) January 19, 2017

#انور_مالك_شريف_مش_عميل قلم حر يدافع عن الأمة من هجوم الأمم المتحدة وإيران هوخير من وزارات الإعلام العربية وقنواتهم — قادح (@zoair2) January 19, 2017

#انور_مالك_شريف_مش_عميل من فضح ايران وعملائها في الجزائر شريف يستحق قبلة على الرأس — HeMa #راح_نفلسكم (@4Saudimarka) January 19, 2017

ياليتتا مثلك يا أنور مالك وياليتنا نقدم لو ١٠٪ مما قدمت لأمتك #انور_مالك_شريف_مش_عميل — ابو عدنان (@mwaljabri) January 19, 2017

يشار إلى ان أنور مالك من أشهر الناشطين العرب المناهضين للسياسات الايرانية في المنطقة، واطلق مسبقاً حملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهدف لطرد الملحق الثقافي الإيراني من الجزائر امير موسوي تحت وسم “#اطردوا_أمير_موسوي” الذي يقوم بتنظيم زيارات سرية لجزائريين الى قم وطهران، وكشف دور ايران بوقوفها خلف التنظيمات الإرهابية التي ذبحت الجزائريين في التسعينات وتورطها بالدم الجزائري.