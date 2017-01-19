في إطار الحملة التي يتعرض لها من قبل شخصيات إيرانية من بينها الملحق الثقافي الإيراني بالجزائر ، أطلق ناشطون عرب حملة  مناصرة للباحث الحقوقي الجزائري بعد الحملات التي استهدفته شخصياً.

 

وأطلق الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاغا بعنوان: “#انور_مالك_شريف_مش_عميل”، استنكروا من خلاله الحملات المرتبطة بالمخابرات الإيرانية التي تهدف للنيل من أنور مالك والتشكيك بوطنيته .

 

 

يشار إلى ان أنور مالك من أشهر الناشطين المناهضين للسياسات الايرانية في ، واطلق مسبقاً حملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تهدف لطرد الملحق الثقافي الإيراني من الجزائر امير موسوي تحت وسم “#اطردوا_أمير_موسوي” الذي يقوم بتنظيم زيارات سرية لجزائريين الى وطهران، وكشف ايران بوقوفها خلف التي ذبحت في التسعينات وتورطها بالدم الجزائري.

 