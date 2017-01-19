رفعت معلمة هندية دعوى قضائية على مدير المدرسة التي تعملها بها وثلاثة أساتذة آخرين، تواروا عن الانظار، بعد أن اغتصبوا طفلتها البالغة من العمر 12 عامًا جماعياً، على سطح المدرسة شرق الهند.

وبحسب موقع صحيفة “مترو” البريطاني، فقد وجدت الأم التي تعمل هي أيضًا في المدرسة، طفلتها بحالة يرثى لها بعدما اغتصبها مدير المدرسة وثلاثة أساتذة آخرين.

وتخضع الطفلة الآن للعلاج في المستشفى وحالتها حرجة جدًا.

وكانت والدتها قد اصطحبتها معها إلى العمل في اليوم المشؤوم لأنّه لم يكن هناك أحد في المنزل ليهتم بها.

ويقال إنّ الأم كانت تعلّم صفًا في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة.