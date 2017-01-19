سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، من التصريحات التي أدلى بها الإعلامي المصري في برنامجه  “ اليوم” المذاع على قناة “”، حول إدراج اللاعب على .

 

وقالت “بن قنة” معلقة على طلب الإعلامي تامر أمين للتبرع لصندوق ت”حيا ” الذي أسسه الرئيس المصري عبد الفتاح ، لإسكات الألسنة التي تتهمه بالإرهاب: “شخلل عشان تعدّي يا بلدينا”..تامر أمين يطالب #محمد_أبوتريكة بالتبرع لصندوق #تحيا_ الذي أنشأه #السيسي كشرط لتوقف الهجوم عليه.”

 

وكانت محكمة الجنايات قد أدرجت اللعب السابق في والنادي الاهلي محمد أبو تريكة بالإضافة إلى أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب من بينهم العديد من الاعمال.

 

 