سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة من التصريحات التي أدلى بها الإعلامي المصري تامر أمين في برنامجه “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، حول إدراج محكمة الجنايات اللاعب محمد أبو تريكة على الإرهاب.

وقالت “بن قنة” معلقة على طلب الإعلامي تامر أمين للتبرع لصندوق ت”حيا مصر” الذي أسسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإسكات الألسنة التي تتهمه بالإرهاب: “شخلل عشان تعدّي يا بلدينا”..تامر أمين يطالب #محمد_أبوتريكة بالتبرع لصندوق #تحيا_مصر الذي أنشأه #السيسي كشرط لتوقف الهجوم عليه.”

"شخلل عشان تعدّي يا بلدينا"..

تامر أمين يطالب #محمد_أبوتريكة بالتبرع لصندوق #تحيا_مصر الذي أنشأه #السيسي كشرط لتوقف الهجوم عليه.. pic.twitter.com/2EW6siNLY5 — خديجة بن قنة (@Benguennak) January 19, 2017

وكانت محكمة الجنايات قد أدرجت اللعب السابق في منتخب مصر والنادي الاهلي محمد أبو تريكة بالإضافة إلى أكثر من 1500 شخص على قوائم الإرهاب من بينهم العديد من رجال الاعمال.