استغل بطل العالم بالملاكمة البريطاني أنتوني جوشوا استراحته من التدريبات لزيارة مسجد في مدينة دبي إلا أن سيلا من الانتقادات كان في استقباله عبر تويتر من مشجعيه.

فعلى الرغم من أن جوشوا البالغ من العمر 27 عاما غير مسلم وسبق أن صرح بأنه لا يتبع أي دين إلا انه يولي الأديان عموما اهتمامه، لكن نشره صورة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يصلي داخل مسجد فخم في دبي عندما كان يتمتع ببعض الوقت بعيدا عن التدريبات التي يؤديها استعدادا لنزال الملاكم فلاديمير كليتشكو في 29 أبريل/نيسان المقبل والذي سيقام في ملعب ويمبلي بلندن أثار امتعاض وحفيظة المستخدمين.

وأرفق بطل العالم بالملاكمة صورته بتعليق كتب فيه “إلى جانب الحظ والعمل الجاد والموهبة، الصلاة أمر أساسي” وأضاف “كان جميلا أن انضم إلى أخي خلال صلاة الظهر”.

Besides luck, hard work & talent.. Prayer is a solid foundation. It was nice to join my brother as he led through afternoon prayer (asr) 🙏🏾 pic.twitter.com/KJ4f2lu3mP — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) January 17, 2017

وعقب نشره هذه الصورة انهالت عليه التعليقات اللاذعة ممن زعموا بأنهم من مشجعي الملاكم البريطاني، وأكد الكثيرون منهم بأنهم أصيبوا بخيبة أمل إذ قال أحدهم “اخرج من بلدي” وقال آخر “لن أتابعك مرة أخرى” فيما عبّر مغرد آخر عن اشمئزازه من فكرة أن جوشوا مسلم معلنا أنه لن يدعمه بعد الآن، وغيرها من التغريدات المعادية للإسلام.

في المقابل دافع الكثيرون عن جوشوا حيث قال أحدهم إن “محمد علي كان مسلما وكان أفضل ملاكم على الإطلاق، فهل تكرهونه كذلك؟”.

وكان جوشوا قد صرح في مقابلة صحفية أجراها العام الماضي أن ” الصلاة طريقة تمارس منذ قديم الزمان، لذا فهي مهمة جداً بالنسبة لنا للحفاظ على العلاقة الروحانية وهو شيء فعله الناس على مر الأزمان، لذلك نحن نحافظ على هذه الطقوس الروتينية الآن”.

كما أوضح قائلا “أنا لن أنتقد أي شخص بسبب معتقداته أو أي شيء من هذا القبيل، لكني بالتأكيد أؤمن بأن الدين هو جزء كبير من الحياة سواء آمنت بذلك أم لا، فهو يعد ركيزة أساسية لكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، الصلاة والمعتقدات وما إلى ذلك مهم جدا بالنسبة لي”.

Some of the responses to Anthony Joshua praying in a Mosque. Sometimes I'm ashamed to be White & English. We're not all like this… pic.twitter.com/vVqfMJTe89 — ! (@kylerowland90) January 17, 2017

Is he really respecting the religion when he wearing sunglasses in a mosque while supposedly praying 🤔 — Anuoluwapo (@OhAdaraa) January 12, 2017

وتابع “ليست لدي ديانة مفضلة على أخرى، فيجب أن أجري بحوثا لأقرر، لقد ولدت مسيحيا ولكن مع مرور الوقت تجنبت ربط نفسي بأي ديانة، لكني إنسان مؤمن دون شك، وسأختار ما يناسبني منها”.

والجدير بالذكر أن جوشوا يقضي غالبية وقته في التعلم من خلال التحدث إلى الملاكمين المعتزلين أو الأكثر منه خبرة، ومن خلال مشاهدة نزالاتهم، وسبق له أن أشار إلى أن “الصلاة نوع من التأمل” موضحا أن “الأمر يتعلق بقوانين الجاذبية، فكل ما تضعه في الكون يعود إليك، الأمر عبارة عن إطلاق أفكارك إلى العالم الخارجي”.