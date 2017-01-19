انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران الخميس بحسب الصور التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.

والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار ولم يتضح على الفور ما إذا تسبب الانهيار بسقوط ضحايا.

وأكد التلفزيون الإيراني وجود عشرات القتلى والجرحى والمفقودين جراء انهيار المبنى.

وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن مبنى بلاسكو الشهير وسط طهران تعرض للانهيار إثر حريق شب فيه.

وأضافت أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت للمكان لإخماد الحريق فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث مع ازدياد الاشتعال في البرج.

تجدر الإشارة إلى أن البرج المحترق هو برج تجاري مخصص لصناعة الملابس. ويقع في منطقة تجمع للسفارات في طهران.