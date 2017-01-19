انهار مبنى مؤلف من 15 طابقا في وسط طهران الخميس بحسب الصور التي بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بشكل مباشر بعدما اندلعت النيران في طوابقه العليا.
والمبنى الذي يعود إلى العام 1960 ويشمل مركزا تجاريا تم إخلاؤه وكان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق في داخله حين انهار ولم يتضح على الفور ما إذا تسبب الانهيار بسقوط ضحايا.
وأكد التلفزيون الإيراني وجود عشرات القتلى والجرحى والمفقودين جراء انهيار المبنى.
#عاجل انهيار برج بلاسكو في #طهران #همسايه #ايران @Iran_Insider pic.twitter.com/FTIV9pcYhO
— ايران من الداخل (@Iran_Insider) January 19, 2017
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن مبنى بلاسكو الشهير وسط طهران تعرض للانهيار إثر حريق شب فيه.
#فيديو لحظة انهيار #برج_بلاسكو في #طهران pic.twitter.com/PEddaClJGd
— farah alzaman (@farah_alzaman) January 19, 2017
وأضافت أن سيارات الإطفاء والإسعاف هرعت للمكان لإخماد الحريق فيما أغلقت الشرطة الطرق المؤدية لمكان الحادث مع ازدياد الاشتعال في البرج.
تجدر الإشارة إلى أن البرج المحترق هو برج تجاري مخصص لصناعة الملابس. ويقع في منطقة تجمع للسفارات في طهران.
من الحدث مباشرة #عاجل تجمهر الناس عند المبنى برج #بلاسكو #طهران #همسايه pic.twitter.com/yQp1jvsOPh
— ايران من الداخل (@Iran_Insider) January 19, 2017
تعليقات الموقع :