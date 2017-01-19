وجه رئيس ، الدكتور كلمة للنساء ، أكد من خلالها أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي تعتز به بدينها وتقول “أنا مسلمة”.

 

وقال “القرضاوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” لابد أن يأتي يوم تستعيد المسلمة فيه بدينها وبشخصيتها وبرسالتها وبتراثها، وتقول: أنا لست أوروبية ولا أمريكية، إني مسلمة من خير أمة”.

 