وجه رئيس اتحاد العلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي كلمة للنساء المسلمات، أكد من خلالها أنه لا بد أن يأتي اليوم الذي تعتز به المرأة المسلمة بدينها وتقول “أنا مسلمة”.

وقال “القرضاوي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” لابد أن يأتي يوم تستعيد المسلمة فيه الثقة بدينها وبشخصيتها وبرسالتها وبتراثها، وتقول: أنا لست أوروبية ولا أمريكية، إني مسلمة من خير أمة”.