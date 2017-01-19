وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم نداء إلى السوريين، أكد فيه أن الثائر الذي يتفاوض بدون سلاح سيضطر إلى أن يخلع سرواله، داعيا لأخذ عبرة من التاريخ.

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”: ” ايها السوريون: ما من حركة ثورية عبر التاريخ ذهبت للتفاوض بدون سلاحها،بل فاوضت وهي تقاتل. فمن يتخلى عن سلاحه سيخلع سرواله وربما كيلوته لاحقا”.

ايها السوريون:

ما من حركة ثورية عبر التاريخ ذهبت للتفاوض بدون سلاحها،بل فاوضت وهي تقاتل. فمن يتخلى عن سلاحه سيخلع سرواله وربما كيلوته لاحقا — فيصل القاسم (@kasimf) January 19, 2017

وأضاف “القاسم” في تغريدة أخرى موجها حديثه إلى من أسماهم “العائدين إلى حضن الوطن”: ” إلى العائدين إلى حضن الوطن: فقط تذكروا ماذا يحدث للذين يجلسون في أحضان الآخرين. وسلامتكن”.

إلى العائدين إلى حضن الوطن:

فقط تذكروا ماذا يحدث للذين يجلسون في أحضان الآخرين.

وسلامتكن — فيصل القاسم (@kasimf) January 19, 2017

ويطلق لفظ العائدين إلى حضن الوطن على كل من تخلى عن سلاحه بعد ان كان منضما لقوات المعارضة، وسلم نفسه للنظام، خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بقوات المعارضة في حلب.