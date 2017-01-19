وجه الإعلامي السوري والمذيع بقناة “”، الدكتور فيصل القاسم نداء إلى السوريين، أكد فيه أن الذي يتفاوض بدون سلاح سيضطر إلى أن يخلع سرواله، داعيا لأخذ عبرة من .

 

وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”” رصدتها “وطن”: ” ايها السوريون: ما من حركة ثورية عبر التاريخ ذهبت للتفاوض بدون سلاحها،بل فاوضت وهي تقاتل. فمن يتخلى عن سلاحه سيخلع سرواله وربما كيلوته لاحقا”.

 

وأضاف “القاسم” في تغريدة أخرى موجها حديثه إلى من أسماهم “العائدين إلى حضن ”: ” إلى العائدين إلى حضن : فقط تذكروا ماذا يحدث للذين يجلسون في أحضان الآخرين. وسلامتكن”.

 

ويطلق لفظ العائدين إلى حضن الوطن على كل من تخلى عن سلاحه بعد ان كان منضما لقوات ، وسلم نفسه للنظام، خاصة بعد الهزيمة التي لحقت بقوات في .

 