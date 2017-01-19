عاد أنطونيو سليمان اللاجئ السوري في ألمانيا لإثارة الجدل مجددا بعدما امتهن الأفلام الاباحية، معلناً أنه بذلك يهدف الى تغيير الصورة السلبية عن اللاجئين، وانه بالإمكان استخدام “جسده السوري” لممارسة الجنس، وليس للموت.

هذا اللاجئ ، وصل إلى ألمانيا حينما كان في الـ15 من عمره، غداة اندلاع الحرب السورية. أما الآن وقد بلغ الـ19 من العمر فقد دخل حياة مهنية منحرفة؛ إذ يحترف الأفلام الخليعة والإباحية.

وقد أثار سليمان الجدل مجددًا عبر حسابه على “فيسبوك”، عبر إعلانٍ عن توظيف ممثلين إباحيين عرب، إذ كتب: “سيتمّ توظيف شباب وفتيات عرب وسوريين في أفلامي كممثل إباحي، وسنمنح عقدًا لمدة سنة لمن لديه أو لديها الموهبة في هذه الأعمال وشكراً.” فانهالت التعليقات الرافضة والمنتقدة لإعلانه هذا.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “بيلد” الألمانية العام الماضي، قال أنطونيو سليمان إنه كان ممثلاً مسرحياً في سوريا، وكان يحلم بأن يصبح ممثلاً، وهو الحلم الذي كان من الصعب تحقيقه، ما دفعه للانتقال للعمل في مجال الأفلام الإباحية.

وأضاف سليمان أنه يتحدث اللغة الألمانية بشكل جيد، مؤكداً أنه قام بإنتاج فيلمه الإباحي الأول بنفسه، وأشار إلى أنه يتمتع بالحرية في ألمانيا، ولفت “بطل البورنو السوري” إلى أنّه “نظراً إلى طبيعة عمله المخزية تلقى تهديدات بالقتل”.