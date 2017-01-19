قالت صحيفة” الجارديان” البريطانية إن رئيس السلطة الدينية في المملكة العربية السعودية اعتبر أن فتح دور السينما والحفلات الموسيقية سوف يزيد من الأبواب المفتوحة للشر، موضحة أن مقترحات إعادة فتح دور السينما في المملكة العربية السعودية تم رفضه بقوة من قبل الرئيس الحالي للسلطة الدينية في البلاد.
“الصور المتحركة قد يتم من خلالها بث الأفلام الوقحة، وغير الأخلاقية، الإلحادية أو الفاسدة”، هكذا قال المفتي السعودي عبد العزيز آل الشيخ في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي، معتبرا أنه لا يوجد شيء جيد في الأغاني، أو قضاء يوم في الترفيه ليلا ونهارا، مؤكدا أن فتح دور السينما في جميع الأوقات هو دعوة للاختلاط بين الجنسين.
ولفتت الصحيفة البريطانية في تقرير ترجمته وطن إلى أنه كانت دور السينما العامة في البلاد تعمل بصورة غير قانونية منذ 1980، ولكن خطة إعادة تفعيلها تم بحثها من قبل رئيس الهيئة العامة للتسلية عمرو المدني كجزء من رؤية 2030 والإصلاحات الثقافية والاقتصادية.
وذكرت الجارديان أنه انطلقت رؤية 2030 في العام الماضي من قبل نائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشمل المقترحات الرئيسية انخفاضا في معدل البطالة من 11.6٪ إلى 7٪ وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40٪ إلى 65٪.
وأشارت الصحيفة إلى أن العقول الدينية السعودية دائما ما تثير الدهشة وتقف عائقا أمام أي تقدم، حيث تعرض المفتي السعودي لانتقادات من الغرب في عام 2012 عندما أصدر فتوى تجيز الزواج من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 10، قائلا: تنشئة جيدة تجعل الفتاة على استعداد لأداء جميع الواجبات الزوجية في هذا السن”.
واعتبرت الصحيفة أنه خلال الشهر المقبل من المقرر أن نرى مهرجان الفيلم الرابع، وأعرب مدير المهرجان أحمد الملا عن أمله فى أن المهرجان يساعد في تشجيع السلطات على التقدم نحو تشريع الفيلم باعتباره جزء من الثقافة.
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