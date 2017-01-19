كشف محضر اجتماع جرى داخل السفارة الإماراتية في تونس بين دبلوماسي إماراتي كبير و رضا بلحاج أحد مؤسسي جبهة الانقاذ و القيادي السابق في حزب نداء تونس عن طلب الأخير دعما ماليا لمواجهة حركة النهضة.

ويظهر المحضر وفق موقع “عربي21” على تفاصيل وردت فيه أن اللقاء تم في مقر السفارة الإماراتية بتونس في الأسبوع الأول من شهر يناير وكان بطلب من بلحاج.

وكشف المحضر أن بلحاج أخبر الدبلوماسي الإماراتي أن حزب نداء تونس انتهى تمام ولم يعد هناك إمكانية لتوحيده وإنقاذه من الانقسامات المتتالية.

ونقل بلحاج للدبلوماسي الإماراتي أن الحزب الوحيد الذي بقي متماسكا هو حزب النهضة والذي اعتبره القوة السياسية الأولى في تونس.

ورجح بلحاج من خلال ما قاله في المحضر أن يكتسح النهضة الانتخابات المقبلة في حال “عدم تدارك الوضع والعمل على بعث قوة سياسية جديدة تخلق التوازن مع النهضة في المشهد السياسي التونسي”.

ولفت بلحاج إلى أن “جبهة الإنقاذ” التي أسستها عدة أحزاب أهمها حزب مشروع تونس بقيادة محسن مرزوق و”الاتحاد الوطني الحر” الذي يقوده سليم الرياحي هي الجبهة السياسية الوحيدة التي من الممكن أن تخلق هذا التوازن المنشود مع حركة النهضة في الظرف السياسي الراهن.

وأضاف: ” النهضة هي أيضا الجهة السياسية الوحيدة في تونس التي من ممكن أن تتفاعل ايجابيا مع السياسات الإقليمية الإماراتية في المنطقة وبشكل خاص في ليبيا”.

وطالب بلحاج الدبلوماسي الإماراتي بدعم من اتجاهين الأول مالي والثاني إعلامي.

وأكد بلحاج أن الاطراف المكونة لهذه الجبهة تعاني من صعوبات مادية بما في ذلك رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي المعروف بثرائه.

و في 12 يناير الماضي أعلنت عدد من الأحزاب تشكيل جبهة سياسية جديدة تحت مسمى “جبهة الانقاذ”.

وتضم جبهة الإنقاذ أحزاب “الوطني الحر” وحركة “مشروع تونس” والمنتمين للهيئة التسييرية لحركة “نداء تونس” والحزب الاشتراكي و”العمل الوطني” الديمقراطي والثوابت