عبَّر الإعلامي اللبناني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جلال شهدا عن تضامنه مع لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، محمد أبو تريكة، وذلك على إثر إدراجه على قائمة الإرهاب.
وقال “شهدا” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معبرا عن تضامنه مع أبو تريكة: ” انا #ابوتريكة”.
انا #ابوتريكة pic.twitter.com/me5k09Cll1
— J. Chahda جلال شهدا (@ChahdaJalal) January 19, 2017
وكان العديد من الإعلاميين قد عبروا عن تضامنهم مع اللاعب محمد أبو تريكة بعد أن أدرجته محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب على الرغم من قرار محكمة الامور المستعجلة في وقت سابق بفك حظر التحفظ على الاموال التي فرضته لجنة حصر أموال الإخوان.
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