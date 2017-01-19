عبَّر الإعلامي اللبناني والمذيع بقناة “”، جلال شهدا عن تضامنه مع لاعب والنادي الاهلي السابق، ، وذلك على إثر إدراجه على .

 

وقال “شهدا” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معبرا عن تضامنه مع أبو تريكة: ” انا #ابوتريكة”.

 

وكان العديد من الإعلاميين قد عبروا عن تضامنهم مع اللاعب محمد أبو تريكة بعد أن أدرجته على قوائم على الرغم من قرار محكمة الامور المستعجلة في وقت سابق بفك حظر التحفظ على التي فرضته لجنة حصر أموال .