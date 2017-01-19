عبَّر الإعلامي اللبناني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جلال شهدا عن تضامنه مع لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، محمد أبو تريكة، وذلك على إثر إدراجه على قائمة الإرهاب.

وقال “شهدا” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” معبرا عن تضامنه مع أبو تريكة: ” انا #ابوتريكة”.

وكان العديد من الإعلاميين قد عبروا عن تضامنهم مع اللاعب محمد أبو تريكة بعد أن أدرجته محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب على الرغم من قرار محكمة الامور المستعجلة في وقت سابق بفك حظر التحفظ على الاموال التي فرضته لجنة حصر أموال الإخوان.