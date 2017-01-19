نددت الإعلامية الجزائرية “آنيا الأفندي” بقرار محكمة جنايات القاهرة الذي تضمن إدراج اسم محمد أبو تريكة – لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق – على قائمة الإرهاب.

وقالت “الأفندي” في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبو تريكة هرم من أهرامات مصر الشامخة، يصنف في قائمة الإرهابيين؟، لما يجي العيب من أهل العيب ما يبقاش عيب”، حسب ذكرها.

وجاء اسم أبو تريكة ضمن قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم من قِبل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، والتي تم إدراجها في القرار الصادر الخميس الماضي على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.

وبالإضافة إلى أبو تريكة تضمن القرار الصادر عن الدائرة السادسة أسماء عدد من الشخصيات العامة، منها: رجل الأعمال صفوان ثابت، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي.