وجه المدعي العام في دبي تهمة “حيازة 1.54 غرام من الحشيش” لشاب سعودي، وتقديم سيجارة حشيش إلى مطرب لبناني، لم تذكر الصحافة الإماراتية اسمه، غير أن الشاب أصر على أنه بريء من التهمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2015، إذ تزامن وجود المواطن السعودي في دبي مع حفلة أحياها مطرب لبناني في إحدى فنادق المدينة.

وقبل صعود المطرب إلى المسرح، التقا به الشاب السعودي البالغ من العمر 26 عاما، وعبر له عن اعجابه الشديد به، وطالب برؤيته مباشرة بعد انتهاء حفله، لتسليمه هدية.

وقال المطرب اللبناني في تصريح لصحيفة “غولف نيوز” الإمارتية إنه تسلم الهدية من المعجب السعودي الذي طالبه أن يفتحها لاحقا عندما يكون لوحده، “عندما فتحت الهدية، اكتشفت انها سيجارة حشيش من خلال رائحتها.. اتجهت مباشرة إلى الأمن.. تعرفوا على الشاب من خلال كاميرات المراقبة في الفندق”.